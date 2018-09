Klazienaveen wordt moedeloos van vandalen Zustermonument

Opnieuw is het Zustermonument bij de katholieke kerk in Klazienaveen beschadigd. Jan Gerfen van belangenorganisatie Erkend Overlegpartner (EOP) Klazienaveen zucht als hij er over moet praten. Moedeloos, zo zou hij zijn gemoedstoestand willen omschrijven.

"Gisteren is er milkshake over de muren, vloer en bankjes bij het monument gegooid. Het was geen gezicht", zegt de Klazienavener teleurgesteld. "Ook de nieuwe bankjes zitten vol met deukjes." Volgens Gerfen zouden omwonenden een groep jongeren hebben gezien. "Ik werd gebeld en ging snel naar het monument toe, maar ik was natuurlijk te laat. Iedereen was al weg."De EOP denkt er over na om een camera op te hangen. "Maar ja, dat kost geld." Volgens Gerfen doet de politie niet veel tegen het vandalisme, omdat het een lage prioriteit voor ze heeft. "En de gemeente Emmen zegt: 'praat eens met die gasten'. Maar ja, wat valt er te praten? Ze kennen het woord 'respect' niet eens."Een andere optie is te gaan posten bij het monument. Gerfen: "Maar dag en nacht hier staan, daar heb ik niet veel zin in. En de buurtwacht vindt een rondje lopen prima als het lekker weer is, maar als het koud en guur is..."Gerfen vindt dat iedereen gewoon van het Zustermonument moet afblijven en het met respect moet behandelen. Het kunstwerk is neergezet ter nagedachtenis aan het klooster en de huishoudschool. In een korte tijd is het monument al zes keer beschadigd. "Een tijdje geleden was er verf op de muur gegooid, was er op de grond gepiest en was het monument met schroevendraaiers bewerkt."Op Facebook regent het inmiddels kwade reacties. "Mensen zijn echt boos", zegt Gerfen met inmiddels hernieuwde energie. "Inwoners willen dat dit stopt en dat de vandalen echt flink aangepakt worden."