Kevin Blom fluit FC Utrecht - FC Emmen

De wedstrijd FC Utrecht - FC Emmen van komende zondag staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

Blom floot eerder dit seizoen de wedstrijden VVV Venlo - Ajax en Excelsior - ADO Den Haag. Hij deelde in die wedstrijden vijf gele kaarten uit. Ook kende hij twee keer een strafschop toe.FC Utrecht - FC Emmen begint zondag om 14.30, als de wedstrijd niet wordt afgelast vanwege mogelijke stakingen bij de politie. Als het allemaal doorgaat, is FC Utrecht - FC Emmen live te volgen op Radio Drenthe en via ons liveblog.