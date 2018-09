Toch nog gras van het land: 'De regen heeft zijn werk gedaan'

“Er is een enorme achterstand”, zegt Jan Bloemerts van landbouworganisatie LTO Noord. “Dat gaan we sowieso niet goedmaken. Maar veel graslanden zijn toch goed hersteld.”

De verwachting is dat er veel percelen zijn waar dit seizoen nog een keer gras geoogst kan worden. Dat is te danken aan het weer van de afgelopen tijd. Bloemerts: “Het gras is nog volop in de groei op dit moment. De regen heeft zijn werk gedaan.”Daar komt bij dat boeren dit jaar langer mest mogen uitrijden dan normaal. In andere jaren wordt meestal in oktober geen gras meer geoogst, maar dat kan wel. “Nu is de nood hoog. Men is erbij gebaat om eind oktober nog een snee gras te halen”, aldus Bloemerts.Eerder meldden wij dat er niet genoeg voedsel dreigde te zijn om alle koeien, paarden en schapen te voeden in de winter. Of dat nu wel het geval is, is nog afwachten. “Het hangt van het weer af.”