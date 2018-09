OM eist negen maanden cel vanwege vuurwapen in auto

Hij stond op een dodenlijst en had een wapen nodig om zich te beschermen. Dat verklaarde een 51-jarige Utrechter in wiens auto ruim vier jaar geleden in Assen een gebruiksklaar 9-millimeterpistool werd gevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag in de Asser rechtbank negen maanden cel tegen de man, waarvan ruim vier voorwaardelijk.De van oorsprong Turkse Utrechter stond op de dodenlijst van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, sinds hij eind jaren ’90 in een Gronings café twee aanhangers daarvan neerschoot. Eén van hen overleed aan zijn verwondingen. De Utrechter zat een jarenlange celstraf uit en regelde daarna een wapen. “Ik moest mezelf beschermen”, verklaarde hij.Hij werd op 4 maart 2014 bij een politieactie in een loods in Assen opgepakt. Daar was een criminele bende op dat moment bezig meer dan 50 kilo wiet te verkopen. De Utrechter was er ook bij. Samen met negen anderen werd hij opgepakt op verdenking van grootschalige hennephandel. Zijn wapen werd later op de bijrijdersstoel van zijn auto gevonden. In zijn huis vond de politie munitie.De Utrechter zat ruim vier maanden in voorarrest. In 2016 zou de rechtbank de grote hennepzaak behandelen, maar die werd afgeblazen, omdat de dagvaardingen die de verdachten hadden gekregen volgens de rechtbank ongeldig waren. Ze waren te onduidelijk, luidde het oordeel.Het OM heeft daarna besloten nog zes van de tien verdachten te vervolgen, onder wie de Utrechter. Alleen wordt hij niet langer verdacht van betrokkenheid bij de hennephandel. Daarom stond hij dinsdag alleen terecht. De andere vijf verschijnen, na jaren van onderzoek, in januari voor de rechtbank. Hoofdverdachte Mehmet K. (55) uit Assen wordt verdacht van het verhandelen van 73 kilo wiet in Nederland en Duitsland.De Utrechter hoort 25 september welke straf hij krijgt.