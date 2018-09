Laatste kans verknald: OM wil veelplegersstraf voor Hoogevener

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel en behandeling voor veelplegers (ISD) geëist tegen een Hoogevener, die keer op keer met justitie in aanraking komt.

De 31-jarige man stond vandaag terecht voor een woninginbraak in Fluitenberg op 1 mei en hennepbezit. Op dat moment was hij voorwaardelijk vrij na een eerdere straf voor inbraken. Ook liep hij nog in een proeftijd van een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. Wat het OM betreft gaat hij die acht maanden cel nu ook uitzitten.De man woonde al een tijd in een instelling voor begeleid wonen in Alteveer en werd behandeld nadat hij vorig jaar was veroordeeld voor een diefstal met geweld bij de Hema in Hoogeveen. De officier van justitie gaf hem toen een allerlaatste kans om ISD te ontlopen. Nu hij weer in de fout is gegaan, is haar geduld op. Sinds eind mei zit de man weer vast.Zelf ontkent hij de inbraak, waarbij een woning in Fluitenberg op klaarlichte dag compleet op de kop werd gezet. Er verdwenen onder meer sieraden. Op een vensterbank werd een afdruk van een handpalm gevonden, die volgens deskundigen precies lijkt op die van de Hoogevener. De man bleef in de rechtszaal volhouden dat hij er niet is geweest en dat hij die dag aan het werk was.Volgens zijn advocate is er voor de inbraak te weinig bewijs: alleen de handafdruk is te weinig. Op zijn kamer in Alteveer is 45 gram wiet gevonden, 15 gram meer dan toegestaan. Maar dat rechtvaardigt volgens de advocate niet zo’n hoge straf.Uitspraak: 25 september.