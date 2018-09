Deel dit artikel:













Drenthe Toen #1: De geschiedenis van Klazienaveen en Tjerk Vermaning In de eerste podcast van Drenthe Toen aandacht voor Tjerk Vermaning en de geschiedenis van Klazienaveen (foto: RTV Drenthe)

In de eerste aflevering van onze Drenthe Toen-podcast hebben we aandacht voor Nederlands beroemdste amateur-archeoloog Tjerk Vermaning. We praten over Vermaning met onderzoeker en schrijver Anja Schuring en toneelschrijver Jan Veldman. Verder hebben we het over de geschiedenis van Klazienaveen en gaan we op verkenningstocht langs de Drents-Duitse grens.

Drenthe Toen is een wekelijks radioprogramma en podcast waarin Sophie Timmer met haar gasten alle aspecten van de Drentse geschiedenis bespreekt. Daarnaast slaat Aaldert Oosterhuis een oude krant open, volgen we de avonturen van Wiebe Kruijer en neemt Lydia Tuinman ons mee langs de Drents-Duitse grens.