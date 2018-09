Sluiting De Brink-Akker: 'Ik heb hier een ontzettend mooie tijd gehad'

De bewoners van zorginstelling De Brink-Akker in Wijster zijn verdrietig. Vanochtend werd bekend dat ze op last van burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe de instelling moeten verlaten. "Sommigen woonden hier ruim twintig jaar", vertelt een ontdane Karina.

Twaalf van de dertien bewoners zijn vertrokken en vinden onderdak bij andere zorgaanbieders. De meesten zijn inmiddels vertrokken. Karina is de enige cliënt die besluit haar spullen niet te pakken. "Mijn hele leven wordt al bepaald. We hebben vaak aangegeven met de gemeente te willen praten, maar dat is nooit gebeurd. En nu ineens moeten we aangeven waar we willen wonen. Ik laat me niet op deze manier onder druk zetten."Karina zegt dat ze erg verbaasd was toen er plotseling mensen van de gemeente en de politie in het gebouw stonden. "Ik liep naar het atrium en toen zag ik ineens al die mensen. Dat zag ik niet aankomen. Er was juist weer wat rust hier. Ik heb het plan om hier een rechtszaak tegen te beginnen", zegt de boze bewoonster.Het doet haar verdriet dat haar voormalige medebewoners vertrekken. "Ik vind het bovendien erg jammer dat de directrice Saskia Ritsma geen afscheid heeft kunnen nemen. Ik weet zeker dat dit haar erg aangrijpt. Zij is ook gewoon een mens."Dirk is een van de bewoners die heeft besloten wel weg te gaan. "Ik moet nu eigen keuzes maken en eieren voor mijn geld kiezen. Het gaat wel over mijn toekomst", zegt Dirk, die eraan toevoegt de situatie erg verwarrend te vinden. "Ineens staan ze hier met een gerechtelijk bevel. Iedereen zal nu wel naar verschillende plekken gaan. Ik vind dit erg jammer, want ik heb hier een ontzettend mooie tijd gehad."Directrice Ritsma zegt erg van slag te zijn. Ze heeft zich 36 jaar lang 'met hart en ziel voor de zaak ingezet', maar volgens haar stelde de gemeente onmogelijke eisen. Ritsma vindt dat de de stappen die Midden-Drenthe heeft gezet, nooit in het belang van de bewoners zijn geweest. "Welk belang is hier gediend?"De gemeenten maken zich zorgen over de veiligheid van de bewoners. Onlangs zette de gemeente Tynaarlo onbedoeld een rapport met gevoelige informatie online. In het rapport staat onder andere dat het gebouw volgens tipgevers niet voldoet aan de brandveiligheid, er één cliënt in de kippenschuur woont en er camera's zouden hangen in de kamers van de cliënten.