DNK en Van der Valk willen Assen als congresstad

Assen moet congresstad worden in het Noorden. Daarom slaan cultuurcentrum De Nieuwe Kolk en het Van der Valk Hotel Assen de handen ineen.

Samen willen ze proberen meer congressen naar de provinciehoofdstad te trekken. De Nieuwe Kolk gaat voor de grote congressen met meer dan honderd deelnemers. Van der Valk wil de kleinere over de drempel krijgen en ziet een rol als accommodatie voor congresgangers die blijven slapen.Beide organisaties denken samen meer een vuist te kunnen maken om de congresmarkt te veroveren. Daarbij gaat het om het opzetten van arrangementen. Zo is Hotel Assen de geschikte overnachtingsplek wanneer De Nieuwe Kolk een meerdaags congres in huis haalt met deelnemers uit het hele land, of internationale gasten. Slapen en ontbijten en avondeten kan dan bij de hotelketen.Ook denken beide partijen dat ze bij een groot congres voor meer dan duizend bezoekers, de taart samen kunnen verdelen, omdat ook bij Van der Valk zaalruimte is. Zo kan een groot congres op beide plekken gehouden worden.Er waren de afgelopen jaren al wat grote congressen in De Nieuwe Kolk, maar de partijen willen er met behulp van het arrangement meer naar Assen halen.Bij de Bonte Wever is vorig jaar ook een nieuwe congreshal gebouwd, maar het uitgaanscentrum is in eerste instantie niet betrokken bij de nieuwe samenwerking tussen De Nieuwe Kolk en het Van der Valk Hotel Assen. Of die er nog bij aanhaakt, wordt niet uitgesloten.De Nieuwe Kolk, dat als cultuurcentrum gesubsidieerd wordt door de gemeente, moet meer geld halen uit de commerciële markt met de verhuur van zaalruimte aan vergaderingen en congressen. Dat is nodig om financieel gezond te blijven.