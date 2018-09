Werkstraffen geëist tegen slachtoffers ripdeal in Assen

Ze werden geslagen, vastgebonden en bedreigd met een pistool. Ondertussen werden ze bestolen van twaalf kilo hennep. Twee mannen uit Assen en Westerbork werden in juli vorig jaar slachtoffer van een ripdeal, een gewelddadige drugsroof, in een huis in de wijk Peelo in Assen.

Slachtoffer of niet, ze werden wel opgepakt en moesten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie eiste 240 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf tegen de 30-jarige man uit Westerbork voor het bezit van de twaalf kilo hennep. De Assenaar (27) hoorde 180 uur werkstraf eisen.De Westerborker was benaderd door een kennis met de vraag of hij twaalf kilo hennep kon leveren. Dat regelde de man via een andere kennis: een man die een growshop had. Op 13 juli vorig jaar zou de overdracht plaatsvinden. ’s Ochtends reed de Westerborker naar hotel Van der Valk in Assen. Daar overnachtten de vier potentiële kopers van de hennep, die uit Duitsland kwamen.Hij nam de mannen mee naar een huis aan de Zuringes in de wijk Peelo. Dat huis was van een vriendin van zijn medeverdachte en leek de Westerborker een geschikte plek voor de drugsdeal. In het huis zat de 27-jarige Assenaar, de eigenaresse was er niet.Eenmaal bij de woning bleken de Duitsers iets anders van plan. Toen de hennep werd gepakt, overmeesterden twee van hen de Assenaar en de Westerborker. De andere twee haalden de tassen met hennep uit het huis en laadden ze in een auto.Een getuige die het zag gebeuren, belde de politie. Die kon de twee Duitsers met de hennep aanhouden. Zij zijn in november vorig jaar veroordeeld tot dertig en twintig maanden cel. De daadwerkelijke overvallers zijn nooit gepakt.De Westerborker nam in de rechtszaal de schuld voor het plannen van de drugsdeal op zich. De Assenaar was daarover van tevoren niet ingelicht, verklaarde hij.De uitspraak is op 25 september.