Jadeschool stopt, Nassau College neemt les aan vluchtelingen over Het lege schooltje in Assen waar jonge vluchtelingen straks les krijgen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Het vroegere Jade College, waar de asielkinderen tot voor kort les kregen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Het Dr. Nassau College in Assen regelt voortaan het onderwijs van alleenstaande minderjarige asielkinderen, die elders in Drenthe in beschermde opvang zitten. Ze krijgen les in een leegstaand schooltje in de buurt van locatie Quintus.

Geschreven door Margriet Benak

De overname van het vluchtelingenonderwijs door het Dr. Nassau College betekent het einde van het Jade College in Assen. Dat zat jarenlang in Assen-Oost in een monumentaal gebouw aan de Rodeweg. Opvangorganisatie Jade was verantwoordelijk voor onderwijs aan de groep alleenstaande vluchtelingen van 12 tot 18 jaar. Scholengemeenschap CS Vincent van Gogh gaf de lessen.



Te klein en te duur

Volgens directeur Jan Bollen van Jade werd de groep leerlingen de laatste jaren steeds kleiner en het schoolgebouw te duur. Ook het geven van passend onderwijs aan de kinderen werd moeilijker, door te grote niveauverschillen.



"Sommige kinderen zijn nog nooit naar school geweest en andere hebben in het land van herkomst al scholing gehad. Daardoor was het lesgeven te complex en de personele bezetting te krap", aldus Bollen.



Omdat CS Vincent van Gogh de asielkinderen niet binnen die school wilde opnemen, is na overleg met de gemeente Assen besloten dat ze naar het Nassau College gaan. Dat heeft ook een Internationale Schakelklas.



Beschermde opvang

De kinderen zitten bij Jade in beschermde opvanglocaties, omdat ze slachtoffer zijn van mensenhandel. Daarom moeten ze ook in een beschermde opvang les krijgen en niet gewoon in de gebouwen van het Nassaucollege.



De gemeente stelt apart voor deze groep asielleerlingen een schooltje beschikbaar. Per 1 oktober gaat de groep van 15 tot 20 leerlingen daar naartoe.



De buurt wordt per brief geïnformeerd over de komst van de speciale asielschool.