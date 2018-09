Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Julius Johansen wint eerste etappe Olympia's Tour in Assen Julius Johansen wint in Assen (foto: archief EPA)

De Deense wielrenner Julius Johansen heeft de eerste etappe van Olympia's Tour op zijn naam gebracht. De wereldkampioen bij de junioren van vorig jaar was de beste na een rit over 124,7 kilometer met start en finish in Assen.









Morgen staat er een etappe met start en finish in Emmen op het programma. Johansen bleef in de wielerkoers voor beloften in de sprint de Nederlander Ide Schelling voor. De Duitser Max Kanter eindigde als derde. De drie maakten deel uit van een kopgroep van acht. Johansen en Schelling reden in de slotfase weg uit de groep.Morgen staat er een etappe met start en finish in Emmen op het programma.