'Roelien Tissingh uit Ruinerwold is de liefste juf van het Noorden'

Ze is misschien wel de liefste juf van Nederland, maar nu al de allerliefste in het Noorden: juf Roelien Tissingh van de Openbare Basisschool de Dissel-Daltonschool in Ruinerwold. De leerlingen van haar vorige groep zeven en hun ouders droegen haar voor in de verkiezing 'onderwijstopper 2018'.

"Hartverwarmend vind ik dat. Het raakte me ook. Het was overweldigend. Ik ben na schooltijd bij hun in de les gelopen en toen merkte ik dat ik ontroering voelde", zegt Tissingh.Maar liefst 140 meesters en juffen waren in de race voor de titel onderwijstopper 2018. Een jury selecteerde één finalist per regio: Sandra Helleman uit Wateringen in de regio Midden, Bart Heijnen uit Geleen in de regio Zuid en Roeling Tissingh dus, uit Ruinerwold in de regio Noord.Directeur Jaap Scheper is blij voor de school en voor haar. "Roelien heeft heel veel energie. Ze is eigenlijk altijd met school bezig. We geven haar ook de ruimte om dat te doen. We vinden dat heel prettig. Ze is eigenlijk een modelleerkracht wat dat betreft."Niets is te dol voor haar. Zo ging ze tijdens de Romeinse week verkleed als Romein. En volgens de leerlingen gaat ze net zo lang door met uitleggen tot je het snapt. "En als je het dan nog niet snapt, legt ze het nog een keer uit", zegt basisschoolleerling Elle. "Ze is ook heel lief en grappig", vult Rukaia aan. En Jelte zegt dat ze de lessen leuk maakt zodat het leren ook leuk wordt.Wat is haar geheim? "Ik denk dat het 'm zit in de methode 'loslaten'. Niet meer alleen het boekje volgen, maar het voor alle kinderen interessant maken. Je hebt kinderen die lezen niet leuk vinden. Dan zul je meer praktische dingen moeten doen. Ik probeer daarin te variëren. Ik maak mijn eigen lesmateriaal. We gaan naar buiten opdrachten doen en we doen opdrachten met beweging. Ik volg cursussen en workshops waarbij ik dingen toepas in mijn lessen," aldus de genomineerde juf.Dat betekent niet dat alles kan in de les. Sterker nog: ze kan ook streng. En kinderen die sociaal wat extra begeleiding nodig hebben, helpt ze volgens directeur Scheper goed vooruit.De winnaar wordt begin oktober, vlak voor de Dag van de Leraar, bekendgemaakt. Hij of zij wordt ’s ochtends verrast in de klas en flink in de bloemen gezet.Stemmen kan tot en met 26 september via de Facebookpagina ' Een 10 voor de juf' . Maar de kinderen weten al wie de liefste juf van Nederland is: "Juf Roelien!"