Mannes geplaatst bij station in Assen: 'Echt helemaal geweldig'

Kunsthond Mannes staat op z'n plek. Het houten kunstwerk is vandaag geplaatst bij het station in Assen.

De plek om Mannes heen wordt de komende weken nog verder ingericht. Op 4 oktober, niet geheel toevallig op dierendag, wordt het kunstwerk officieel onthuld.Nieuwsgierige Assenaren kwamen vandaag al even kijken naar Mannes. De telefoons kwamen uit de broekzakken om even gauw een foto te maken. De reacties zijn wisselend. "Het is een bijzondere constructie", zegt een voorbijganger. Een andere man is enthousiaster. "Ik vind het echt helemaal geweldig", roept hij. "Dit is mooi: iets nieuws in Assen. Een nieuw station met een nieuw 'monument'."Maar is een kunsthond nu typisch iets voor Assen? Een van de voorbijgangers vindt van niet. "Ik vind een grote motor beter bij Assen passen. Maar ach, dit is niet lelijk hoor. En het heeft een mooie bruine kleur, net als ik", lacht hij.