In Hoogeveen wordt parkeren duurder en ga je meer ozb-belasting betalen

De gemeente Hoogeveen heeft een tekort voor 2019 en 2020. Dat werd bekend tijdens de presentatie van de meerjarenbegroting. Hoogeveen wijt het tekort aan het Rijk en aan stijgende zorguitgaven. Wethouder Jan Steenbergen weet waar het geld nu vandaan moet komen: "De onroerendezaakbelasting moet omhoog."

Verhoging van de ozb is altijd een gevoelig onderwerp. Mensen moeten dan meer belasting betalen over de waarde van hun huis. Voor gemeenten is het een belangrijke inkomstenbron. Maar de ozb is soms ook een bron van ergernis voor de huizenbezitters.Steenbergen: "Helaas is dat zo. Maar de ozb-verhoging kunnen we compleet wijten aan het feit dat het Rijk ons veel te weinig geld geeft voor de zorg. We komen daar vijf miljoen euro op tekort. De ozb-verhoging levert 500.000 euro op. Door binnen de begroting andere inkomsten te verhogen, hoeven we niet nog een groter beslag op onze inwoners te doen. We vinden het al vervelend genoeg."De kosten van de zorg zijn blijven stijgen nadat de overheid in 2015 de uitvoering van verschillende zorgtaken heeft overgeheveld aan de gemeenten. Tegelijkertijd kwam er een korting van 25 procent op het budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en de participatiewet (onder meer bijstand en sociale werkvoorziening). Daarnaast is er in Hoogeveen een stijging van de zorgvraag met 15 procent. In een paar jaar tijd is er nu een tekort van 40 procent ontstaan.Hoogeveen kondigt verschillende maatregelen aan om het tekort op de gemeentebegroting komend jaar tot één miljoen euro te beperken. In 2020 is dat tekort een half miljoen euro. Daarna gaat het beter en verwacht de gemeente geld over te houden. In 2022 zelfs ruim twee miljoen euro."U mag van mij aannemen dat we ons uiterste best hebben gedaan om te zorgen dat mensen daar minimaal last van zullen hebben. Maar we komen hier niet onderuit", zegt Steenbergen over de verhoging van de ozb.Hoogeveen streeft ernaar 15 procent minder bijstandsuitkeringen te hoeven verstrekken de komende jaren. Dat zou uiteindelijk ruim drie miljoen euro jaarlijks moeten besparen. Die bezuiniging zou het merendeel van het resterende tekort op de zorg gaan oplossen.Ook parkeren in Hoogeveen wordt duurder. En de gemeente verlengt de tijden waarop parkeergeld moet worden betaald. Hoeveel en hoelang ligt nog niet vast. Steenbergen: "Maar ons doel is wel om de laagste parkeertarieven van Drenthe te houden."Een rem op investeringen in een nieuwe ijsbaan, zwembad, cultureel centrum, kindcentrum of bijvoorbeeld brandweerkazerne wil Hoogeveen niet zetten. "We willen niet alleen maar teruglopen. Als we bijvoorbeeld niet investeren in het stadscentrum, dan horen we straks niet meer bij de veertig aantrekkelijkste winkelcentra van Nederland. En dan kom je in een spiraal naar beneden", aldus Steenbergen.