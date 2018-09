Deel dit artikel:













Politie moet acties afzwakken van minister De politie wil komend weekend groots actievoeren (Foto:Niels Wenstedt/ANP)

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, heeft de politievakbonden gesommeerd om de voor het weekeinde aangekondigde acties grotendeels af te zwakken.

De bonden hadden hun achterban opgeroepen om vanaf vrijdag alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen. "De heftigste acties ooit", werden deze al genoemd.



'Ultieme stap'

Reden is het nog altijd slepende cao-conflict tussen de vakbonden enerzijds en de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid anderzijds. De bonden noemen deze actie de 'ultieme stap'. Ze strijden onder meer voor een verlaging van de werkdruk en meer salaris.



De bonden roepen hun leden op dit weekend alleen in actie te komen bij spoedgevallen. Dat kan er onder meer toe leiden dat er geen politieondersteuning aanwezig is bij evenementen, horecagelegenheden of sportwedstrijden. Ook zijn politiebureaus tijdens de actie gesloten. De geplande actie duurt van vrijdag tot en met zondag.