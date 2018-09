Zeventien jaar na 9/11: 'Ik krijg weer rillingen als ik eraan terugdenk'

Het is vandaag precies zeventien jaar geleden dat de Verenigde Staten het doelwit waren van een van de grootste aanslagen ooit. Terroristen van Al Qaida kaapten op 11 september 2001 vier vliegtuigen. Eentje vloog in op het Pentagon in Washington D.C., een ander vliegtuig stortte neer in de staat Pennsylvania.

Om 8.46 uur boorde de gekaapte American Airlines-vlucht 11 zich in de noordelijke toren van het WTC. Zo'n twintig minuten later, om 9.03 uur, vloog vlucht 175 van diezelfde maatschappij in op de zuidelijke toren. Even voor 10.00 uur stortte die toren in. De noordelijke toren volgde om 10.28 uur. Bij de aanslag op het World Trade Center in New York kwamen 2.606 mensen om het leven.

Maar de meeste slachtoffers vielen in New York. Daar boorden twee vliegtuigen zich in de Twin Towers van het World Trade Center. In totaal kwamen die dag bijna drieduizend mensen om het leven.Arvid Lange uit Erica was opin New York. Een halve dag ervoor stond hij nog bovenop het WTC. Achteraf blijkt hij zo ongeveer een van de laatste toeristen te zijn geweest, die nog bovenop de torens hebben gestaan. Op de ochtend van de aanslagen was het dak namelijk nog niet geopend voor toeristen. "Dat is wel bijzonder, ja", vertelt hij. "Het was een van onze doelen om erbovenop te staan, want hoger kon je toen niet. We hebben ervan genoten, niet wetende wat er zou gebeuren."Tijdens de aanslag zat hij in de metro richting Manhattan. "Er was ineens onrust", weet hij nog. "Toen werd de stad hermetisch afgesloten. Iedereen die binnenkwam, moest er weer uit." Hij had geen idee wat er aan de hand was. "Dat hoorden we later pas in de metro, toen er mensen bij ons zaten die uit het WTC kwamen. Die vertelden wat er aan de hand was. Er was paniek."Terwijl de metro ze wegvoer uit de stad, stortten de twee torens in. "Het was heel bizar om dat mee te maken, omdat die mensen uit het WTC er waren. Als ik eraan terugdenk, krijg ik weer rillingen", vertelt Lange.Terug naar Nederland kon hij voorlopig niet. Al het vliegverkeer lag plat. "M'n neef woonde in New York en zei dat we zo snel mogelijk een auto moesten huren." Omdat de meeste geannuleerde vluchten binnenlandse vluchten waren, wilden veel Amerikanen een auto huren om weg te komen. "Gelukkig hadden we dat direct gedaan, want een paar uur later was er in een straal van honderd kilometer rond New York geen auto meer te huur."De scherpe randjes zijn er voor Lange na zeventien jaar wel af, maar toch staat hij er ieder jaar wel weer bij stil. "Het is wel bijzonder", zegt hij. "Elk jaar zie je de beelden weer op televisie en daar heb je natuurlijk wel wat mee."Sinds de aanslagen van 11 september is hij niet meer in New York geweest. Lange hoopt daar snel verandering in te brengen. "Ik wil er graag heen met mijn gezin, want het is een prachtige stad. En als we daar zijn, gaan we zeker langs de plek waar het toen allemaal gebeurde."