Dakloze ex-miljonair hoeft niet de cel in voor hennepkwekerijen

Een 50-jarige man uit Emmen is voor medeplichtigheid bij twee hennepkwekerijen veroordeeld tot 240 uur werkstraf. Daarbij krijgt hij een half jaar voorwaardelijke celstraf.

De man, die naar eigen zeggen vroeger tv-producent was, leefde jarenlang als miljonair op Aruba, maar kwam na een faillissement berooid terug naar Nederland.Omdat hij zijn nieuwe bedrijven in Beilen en Hardenberg niet van de grond kreeg, benaderde hij via coffeeshops mensen om hennep te gaan telen in zijn panden. Dat lukte, maar de kwekerijen in beide loodsen werden ontdekt.Eerst werd de kwekerij in Beilen in april 2016 opgerold. Er stonden ruim 2.000 planten en de stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. In januari dit jaar volgde die in Hardenberg, waar 400 planten stonden en de stroom ook buiten de meter om werd geleid.De inmiddels dakloze man zit nu nog verder in de financiële problemen, want de rechtbank veroordeelt hem tot het betalen van meer dan een ton. Ruim 48.000 euro daarvan is schadevergoeding voor stroomleverancier Enexis.Dan is er nog 60.000 euro dat de man volgens de rechtbank heeft verdiend door de verhuur van zijn panden aan de criminelen die de hennep kweekten. Dat bedrag moet hij aan de staat betalen.Het Openbaar Ministerie wilde hem plukken voor 132.000 euro, maar dat ging de rechtbank te ver. De man huurde de panden zelf namelijk ook van iemand en moest dus zelf ook huur afdragen. Dat bedrag trok de rechtbank af van de 132.000 euro. Daarvan bleef exact 60.000 euro over.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden ook een hogere straf tegen de man: anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank vond onvoorwaardelijke gevangenisstraf te ver gaan.