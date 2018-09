Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drents ambulancepersoneel gaat actievoeren Ambulancepersoneel gaat zich strikt aan de cao houden tijdens de actie (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

Ambulancemedewerkers uit Drenthe doen over twee weken mee aan een landelijke actie van vakbond FNV voor verlaging van de werkdruk en hogere salarissen. Op 24 september gaat het ambulancepersoneel zich strikt houden aan de cao.

Dat betekent dat het ambulancepersoneel bijvoorbeeld niet overwerkt, zich houdt aan de voorgeschreven pauzes en geen stagiairs gaat begeleiden.



'Ambulancezorg Nederland weigert'

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Het is heel spijtig dat Ambulancezorg Nederland het zover laat komen, maar betere arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke werkomstandigheden zijn nu heel hard nodig in de ambulancezorg."



Vakbond FNV start het landelijk actietraject omdat Ambulancezorg Nederland volgens de vakbond weigert om op de eisen in te gaan voor verlaging van de hoge werkdruk en verbetering van salarissen.



Naast in Drenthe voeren ook in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en in Noord-Holland en Noord-Brabant ambulancemedewerkers actie.