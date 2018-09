Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ouders in tranen: speciaal vervoer blijft zorgenkind Volgende week moet het leerlingenvervoer in Drenthe beter geregeld zijn (Foto: Archief RTV Drenthe)

Gaat het nu wel of niet goed met het speciaal leerlingenvervoer in de tweede week van het schooljaar? Volgens Publiek Vervoer Groningen en Drenthe wel, maar volgens ouders is dat nog te vroeg om te zeggen. Sylvia Poepe uit Assen doet haar verhaal met tranen in de ogen.

Geschreven door Hielke Meijer

Vrijdag berichtte RTV Drenthe dat het nieuwe schooljaar voor honderden ouders die afhankelijk zijn van schoolbusjes voor hun kinderen dramatisch is begonnen.



Op 5.500 ritten waren er 200 tot 300 klachten, vertelde Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Zij voert het woord namens Connexxion en De Vier Gewesten waaronder vier taxibedrijven vallen. Deze bedrijven doen de komende drie jaar de ritten, omdat zij de vervoerconcessie toegewezen hebben gekregen na een aanbesteding bij de gemeenten.



[article:138469:Schoolbusjes laten honderden kinderen staan]



Opgelost?

Directeur Jan Bos van Publiek Vervoer zegt dat het nu goed loopt. "Vorige week ben ik met de vervoerders om tafel gegaan en we hebben afgesproken dat het binnen een week op orde moest zijn. Nu is het opgelost: maandag 17 september moet het beeld helemaal duidelijk zijn."



Bos benadrukt dat je moet spreken van 'meldingen' als ouders of scholen de taxibedrijven laten weten dat het niet goed gaat. Het woord 'klacht' beperkt zich wat hem betreft tot de verhalen van diegenen die de gemeenten laten weten dat het niet goed gaat.



Geëmotioneerd

Sylvia Poepe uit Assen laat geëmotioneerd weten dat haar zoon Harley vanmiddag opnieuw uren heeft gewacht op het taxibusje van Connexxion. Vorige week ging het geen dag goed: het taxibusje kwam steevast te laat. Elke dag hing ze uren in de telefonische wachtrij bij Connexxion.



"Vorige week maandag zei Connexxion dat Harley niet als roelstoeler op papier stond en dus moest hij maar thuis blijven. Toen is de gemeente gaan bellen en de school ook. 's Avonds hoorde ik dat het dinsdag goed zou zijn, maar toen bleek 's ochtends dat er geen chauffeur was." En zo gaat Sylvia alle dagen van de week af. Op een enkele rit na komt de taxi niet één keer op tijd.



Boze wethouder

Wethouder Bas Luinge van de gemeente Aa en Hunze schreef afgelopen vrijdag een brief op poten aan de taxivervoerders. Hij wil niets weten van het excuus van de taxi-bedrijven dat ze 'aanloopproblemen' hebben, 'zoals elk jaar'. Volgens Luinge hebben de taxibedrijven zich lang genoeg kunnen voorbereiden.



Deze week is de wethouder positiever gestemd. Bas Luinge: "Maandag hebben we nog drie klachten gehad, maar nu lijkt het goed te gaan. De druk is van de ketel, maar we kijken elke dag hoe het gaat en gaan dit binnenkort met ouders en de raad evalueren."



Klachtenstroom

Bij RTV Drenthe kwamen afgelopen weekend veel reacties binnen op de reportage over het leerlingenvervoer. Sommige ouders laten weten dat ze de zaak geregeld hebben door veelvuldig te bellen en niet op te geven. Met name Connexxion is slecht bereikbaar vinden ze.



Ouders horen nog steeds verhalen dat het niet overal goed gaat. Zo wordt niet gemeld dat een taxi veel later komt, doordat de eigenlijke taxi pech heeft. Wachtende ouders moeten dat zelf ontdekken.



'Niet in het systeem'

Sylvia Poepe: "Harley gaat naar de Mytylschool in Haren voor kinderen met een beperking. De school belde er vanmiddag ook weer achteraan. Ze kregen te horen dat Harley en ook Jeroen, met wie hij samen in het taxibusje moet worden gebracht en opgehaald, niet meer in het systeem staan."



"Om kwart over drie zou het busje komen, maar gelukkig kon de vader van Jeroen hen om kwart voor vijf ophalen. Harley is zo meteen helemaal op. Als ik geluk heb, heeft hij voldoende energie om te eten. Morgen moet hij om half zeven weer op." En dan komen de tranen.