Tynaarlo zegt sorry voor openbaren rapport De Brink-Akker

De gemeente Tynaarlo maakt excuses voor de openbaarmaking van een gevoelig rapport over de beschermde woonvorm De Brink-Akker in Wijster.

De gemeente Tynaarlo had onbedoeld een rapport met gevoelige informatie gepubliceerd op de eigen website. In het rapport staat informatie over de beschermde woonvorm De Brink-Akker in Wijster, waar mensen met een licht verstandelijke beperking of depressie wonen."Het spijt me dat dit zo is gelopen. Dit had niet zo gemoeten", zegt wethouder Oetra Gopal (GroenLinks) van de gemeente Tynaarlo. Het college had volgens haar besloten om in alle openbaarheid te besturen. "Maar de informatie zou wel geanonimiseerd op de website verschijnen en dat is niet gebeurd. Dit is ook verkeerd afgestemd met regiegemeente Assen."Wethouder Gopal gaf hiermee antwoord op vragen van VVD-raadslid René Spekschate die zich zorgen maakt over de situatie. De wethouder heeft toegezegd het proces te evalueren, zodat dit soort gevoelige informatie in de toekomst niet weer naar buiten komt.De cliënten van De Brink-Akker zijn vandaag verhuisd naar andere zorgaanbieders in de buurt. De samenwerkende gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het besluit, zeggen geen andere optie meer te hebben.Op bevel van burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe bezocht de gemeente samen met de politie vandaag het terrein van de Brink-Akker om met bewoners in gesprek te gaan. "We hadden natuurlijk al zorgen over de zorg die de mensen daar kregen. Hoe langer de situatie duurde, hoe minder zicht wij ook hadden op hoe het er op dit moment voorstond. Wij vonden dit het moment om in te grijpen", legt wethouder Harke Vlieg (ChristenUnie) van de gemeente Assen uit.Eerder maakte de gemeente al bekend de zorg voor bewoners van de Brink-Akker niet meer te vergoeden. Ze zegden per direct het contract met de particuliere zorginstelling op. Ze gaven bewoners zeven dagen de tijd om een besluit te nemen waar ze wilden wonen en op aandringen van de gemeente vandaag zijn zestien van de zeventien bewoners vertrokken.Vlieg: "Ik vind het een heel ingrijpend besluit en we zijn ook zeker niet over één nacht ijs gegaan. Dit traject loopt al vanaf april dat we met deze aanbieder in gesprek zijn om de zorg te verbeteren. Dat is niet gelukt, we hebben keer op keer kansen gegeven." Naar aanleiding van een volgens de gemeente 'tekortkomend verbeterplan' verbrak de gemeente het contract met de zorginstelling.Vlieg had liever gezien dat er meer ruimte was geweest om met bewoners in gesprek te gaan. Dat contact werd volgens haar nu door de directie in de weg gezeten. Toegang op het terrein werd geweigerd. "We hadden graag twee maanden de tijd gekregen dat ze daar op die locatie zouden kunnen blijven wonen en dat we in die tijd hadden kunnen zoeken naar een andere aanbieder. Daar was vanuit de directie geen medewerking voor."Directeur Saskia Ritsema zegt dat de vork anders in de steel zit dan hoe de gemeente het verhaal vertelt. "Twee weken geleden stonden ze hier om tien uur 's ochtends ineens met een brief voor de deur, waarin mijn cliënten werden opgeroepen die middag om één uur in een café naar een bijeenkomst te komen. Toen heb ik de mensen van de gemeente gezegd dat ze buiten het hek moesten wachten en heb ik de cliënten verteld dat ze buiten een brief op konden halen, mochten ze dat willen."Volgens Ritsema stond de gemeente juist zonder vooraankondiging vandaag op de stoep om de cliënten op te halen. "Ik werd gebeld door een medewerker die zei: 'Je moet nu komen, want ze halen iedereen hier weg'. Toen ik aankwam werd ik direct door de politie vastgezet in het voorhuis en daar heb ik anderhalf uur gezeten, totdat alle cliënten weg waren."