Wildlands krijgt meer tijd voor opstellen aangescherpt bedrijfsplan

Wildlands Adventure Zoo in Emmen krijgt langer de tijd om met een aangescherpt bedrijfsplan te komen. Dat heeft de directie van Wildlands afgesproken met de gemeente Emmen. De gemeente wilde deze maand al de nieuwe zogeheten businesscase hebben.

Het nieuwe bedrijfsplan is nodig om het tij te keren. Vorig jaar leed Wildlands een onverwacht verlies van 1,8 miljoen euro, door tegenvallende bezoekersaantallen. Ook voor dit jaar is de situatie nog niet rooskleurig. En omdat er veel publiek geld in Wildlands zit, wil de gemeente als grote aandeelhouder inzage in de plannen."We hebben een goed gesprek gehad en ook al wat denkrichtingen op tafel gelegd, maar de conclusie is ook dat we de plannen nog verder uit moeten werken. De gemeente heeft daar begrip voor en we hebben afgesproken dat de businesscase er uiterlijk eind dit jaar moet liggen", zegt directeur marketing Hans Poppelaars.In het nog te verfijnen bedrijfsplan moet onder andere komen te staan welke nieuwe markten Wildlands verwacht aan te boren en of er bijvoorbeeld iets zou moeten gebeuren aan de entreeprijs. Eerder gaf Wildlands al aan dat er misschien te krampachtig afscheid is genomen van de naam dierentuin.