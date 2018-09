Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee jaar geëist voor bedreigen moeder en zoon (6) met kruisboog De man zou een moeder en haar zoon hebben bedreigd met een kruisboog (foto: archief RTV Drenthe)

"Ik houd ervan om mensen af te persen en ik heb nu 600 euro nodig.” Met die woorden richtte een 38-jarige man uit Nieuweroord op 1 mei dit jaar een geladen kruisboog op een moeder en haar zoontje van 6 jaar oud. Ze waren doodsbang.

De officier van justitie eiste vandaag voor de rechtbank in Assen twee jaar cel tegen de Nieuweroorder. Ook wil ze dat hij beide slachtoffers ruim 1.000 euro schadevergoeding betaalt.



Doodsbedreiging

De man stond ook terecht voor ernstige bedreiging van politieagenten van het bureau in Hoogeveen. Die uitte hij eind mei in gesprek met een telefoniste van de meldkamer. Hij dreigde een van de agenten te vermoorden en het bureau in Hoogeveen in brand te steken.



Ook begon hij over de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn, waarbij in 2011 zes mensen werden doodgeschoten. Hij zei dat hij respect had voor schutter Tristan van der Vlis. Het bureau in Hoogeveen werd vanwege de dreiging korte tijd gesloten.



Spijt van dreigementen

De man betuigde vandaag in de rechtbank in Assen spijt van de dreigementen. Hij gebruikt hennep, omdat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat hem rustig houdt. Toen zijn planten bij de inval na de afpersing op 1 mei in beslag werden genomen, had hij niks meer. Daardoor draaide hij naar eigen zeggen door. Voor de agenten waren de bedreigingen angstaanjagend, aldus de officier van justitie.



Geld schuldig

De afpersing met de geladen kruisboog ontkende de man. De vrouw, die hij naar eigen zeggen al jaren kent, kwam 1 mei wel met haar zoontje langs, zei hij. Maar van bedreiging of afpersing was geen sprake. Wel zei hij dat hij nog honderden euro’s van haar kreeg voor kinderkleding en -speelgoed die zij van hem had overgenomen voor haar zoontje.



De vrouw kwam later die dag overstuur bij het politiebureau in Beilen. Haar verhaal was totaal anders dan dat van de man uit Nieuweroord. Ze vertelde dat ze bij hem kwam om een paar vazen te kopen en dat hij die dag verward overkwam. Hij liep in zijn onderbroek en was chagrijnig. Toen hij plotseling geld eiste, pakte hij ook zijn kruisboog en dreigde hij te schieten. De vrouw was doodsbang dat hij het echt zou doen. Snel legde ze 75 euro op tafel. Dat vond de man te weinig. Hij eiste dat ze samen met hem ging pinnen en ging naar boven om een broek aan te trekken.



'Gemene meneer'

Op dat moment zag de vrouw kans om met haar zoontje het huis uit te vluchten. Ze ging er in de auto vandoor en botste volledig in paniek ook nog op een andere auto. De bestuurder daarvan ging met haar naar het politiebureau. Daar vertelde haar zoontje over een gemene meneer met een snor in een witte onderbroek die wilde schieten.



De man uit Nieuweroord werd een paar uur na de afpersing door de politie uit huis gehaald, net als zijn hennep. Inmiddels heeft hij met de politie afspraken gemaakt over het telen van een paar plantjes voor medicinale wiet, zodat hij rustig blijft. De rechter doet over twee weken uitspraak.