Vissen dood door laag water in de ijsbaan van Tynaarlo Er kwam een kruiwagen vol dode vis uit de ijsbaanvijver (Foto: IJsvereniging Tynaarlo)

Het waterpeil van de ijsbaan in Tynaarlo staat zo laag, dat vissen in het water doodgaan aan een gebrek aan zuurstof.

De afgelopen periode zijn er verschillende dode vissen uit het water gehaald. Sportvisserij Groningen en Drenthe vermoedt dat ProRail iets met de lage waterstand te maken heeft.



Grondwater

ProRail is tot begin mei bezig geweest met het saneren van een stuk grond. Daarbij is grondwater tijdelijk weggepompt, waardoor de werkzaamheden droog konden worden uitgevoerd, zegt Albert Jan Scheper van Sportvisserij Groningen Drenthe. "Door die bodemsanering is het grondwaterpeil gedaald en dat heeft er in combinatie met de droogte voor gezorgd dat er minder water in de vijver staat."



Daarnaast kampt de vijver met veel waterplanten, waardoor de vijver dichtgroeit. Daardoor kan zonlicht niet meer bij de bodem komen of kunnen vissen niet meer goed door de vijver zwemmen.



Onschuldig

Volgens ProRail heeft het bedrijf niets met de daling van het waterpeil te maken. "Begin mei zijn we met onze werkzaamheden gestopt. Destijds was het een zeer natte periode. Daarna is de droogte pas begonnen. Dat maakt het onaannemelijk dat wij hieraan schuldig zijn", zegt woordvoerder Aldert Baas.



"Bovendien hebben we continu bijgehouden wat de invloed van onze werkzaamheden op het grondwaterpeil was. Daaruit bleek dat er een schommeling van vijf tot tien centimeter was. Dat is echt verwaarloosbaar."



Giertanks

De gemeente Tynaarlo is eigenaar van de vijver en probeert het probleem op te lossen. Met grote giertanks wordt water uit het Noord-Willemskanaal overgebracht naar de ijsbaan. "Dat verse water uit het kanaal moet ervoor zorgen dat er weer meer zuurstof in de vijver komt. Hopelijk helpt dit om verdere vissterfte te voorkomen", aldus Scheper.