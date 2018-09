FNV naar directie De Trans met klachten en eisen

FNV Zorg & Welzijn en een actiecomité van De Trans overhandigen donderdag in Nooitgedacht de directie een prikbord vol klachten en een pakket van eisen.

De klachten en eisen zijn afgelopen weken verzameld, na onrust binnen de gehandicapteninstelling over bezuinigingsmaatregelen. Die moeten vooral de personele kosten omlaag brengen. De Trans, met vestigingen in Nooitgedacht, Emmen en Vlagtwedde, telt zo'n 1200 cliënten en duizend medewerkers.Volgens de directie zijn er financiële zorgen door te hoge personeelslasten, als gevolg van complexere zorg aan bewoners. Om de boel weer in balans te brengen, is ondermeer een externe vacaturestop afgekondigd, worden contracten van tijdelijke krachten niet verlengd en moet personeel vaker op andere woongroepen werken.Personeelsleden van De Trans zien dat niet zitten, en noemen de maatregelen 'een afbraakplan'. Nu al zijn er te weinig medewerkers, zo zeggen ze, is de werkdruk te hoog en worden cliënten veel te vaak geconfronteerd met wisselend personeel.Eerder deze maand was er een FNV-actiebijeenkomst in Schoonoord. Daar zijn volgens de vakbond 'schrijnende verhalen' verteld over onderbezetting, werken met niet ingewerkte medewerkers, en slechte urenplanning. Ook is een eisenpakket afgesproken, met ondermeer de eis voor juist meer personeel.Waarnemend directeur Jacobs neemt donderdagmiddag de klachten en eisen in ontvangst. Tot die tijd wil de directie niet reageren op de onrust op de werkvloer. "Op dit moment kunnen we ook nog niet reageren, want we hebben nog niets inhoudelijks ontvangen van de FNV. Zodra dat het geval is, moet eerst de inhoud bestudeerd worden en zullen we een plan trekken", laat de directie via een woordvoerder weten.Maar in het vakblad voor verstandelijke gehandicaptenzorg KLIK meldt dezelfde woordvoerder van De Trans ' dat de leiding meer heil ziet in een betere balans en betere verdeling van arbeidskrachten, dan in uitbreiding van personeel'. "Want dat laatste maakt de problemen alleen maar groter", aldus Ben Looijensteijn namens De Trans.Verder zegt de directie van De Trans 'dat de arbeidsomstandigheden binnen de instelling goed zijn'. "Alleen bij de units waar onderbezetting is, daarvan snappen we dat personeel dat minder fijn vindt. Het werk komt dan telkens op een kleine groep collega's neer. Daarom moet alles beter in balans", aldus Looijensteijn.