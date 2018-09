Opmerkelijke winnaar Postcode Loterij: 'Wat krijgen we nou?'

Dennis uit Bovensmilde dacht gisteren mooi 1.000 euro te winnen met de Kofferjacht van de Postcode Loterij. Dat is een spel waarbij op een willekeurige plek in Nederland een koffer neergezet wordt, met daarin het geldbedrag.

Diegene die de koffer als eerste pakt, gaat met de prijs naar huis. Aan de Telegraaf vertelt Dennis hoe hij in de buurt aan het werk was en toevallig de koffer zag staan. "Ik zag ook al snel auto's van de Postcode Loterij staan, dus ik wist dat ik beet had", vertelt hij aan de krant Maar dat bleek niet zo eenvoudig te zijn. Beveiligers hielden hem tegen en zeiden dat het spel voorbij was. Niet veel later rende iemand anders naar de koffer. "Ik dacht: wat krijgen we nou? Ik ben nog achter die man aangerend, maar werd opnieuw teruggefloten door de beveiligers", aldus Dennis in de Telegraaf. Op de website van de krant staat een filmpje waar dit op te zien is.De Postcode Loterij heeft de blunder inmiddels toegegeven. Wat er precies fout ging is niet duidelijk, maar volgens het dagblad ging het mis bij een 'overijverige betrokkene'. Dennis krijgt nu alsnog de prijs van 1.000 euro, net als de andere winnaar. Maar volgens de Bovensmildeger ging het hem niet om het geld. Hij vindt dat het spel 'gewoon eerlijk gespeeld moet worden', zonder allemaal beveiligers erbij.