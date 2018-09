Deel dit artikel:













Subsidie voor jonge poptalenten Poptalenten in Drenthe kunnen tot 2020 500 euro subsidie aanvragen bij de provincie (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

De provincie trekt geld uit voor de ontwikkeling van jong poptalent in Drenthe. Jongeren tussen de 17 tot 27 jaar kunnen een subsidie aanvragen van 500 euro om zich verder te ontwikkelen als popact.

De jongeren kunnen het geld gebruiken om bijvoorbeeld een coach in te huren, een clip te maken of een studio te huren.



De regeling geldt tot september 2020. Dit jaar is 25.000 euro beschikbaar en in 2019 nog eens 15.000 euro. De provincie werkt bij de regeling samen met het collectief Poppunt Drenthe, dat jonge poptalenten begeleidt bij hun ontwikkeling.