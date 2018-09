Deel dit artikel:













Djammen: De kracht van het Drents van Aosem Aosem heeft nog nooit echt opgetreden (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Het is niet makkelijk om vandaag de dag als bandje door te breken en al helemaal niet als je ook nog in het Drents zingt. Toch maken sommige artiesten de stap naar een professionele muziekcarrière wel. Zoals de band Aosem.

Geschreven door Robbert Oosting

"Het is aan de ene kant een beperking en aan de andere kant een verrijking", legt bassist Hilko Stoffers uit. "Als we in het Engels deze muziek hadden gemaakt, waren we één van de duizenden bands geweest."



Drents als basis

"Vorig jaar april zijn we bij elkaar gekomen", vertelt Stoffers. "We zijn begonnen met het schrijven van liedjes in het Engels en Drents." Het eerste plan om een combinatie te maken tussen beide talen lieten de bandleden al snel los.



"Uiteindelijk hebben we met het Drèents Liedtiesfestival meegedaan en zijn we in de finale terecht gekomen", legt Stoffers uit. Sinds die finale schrijft en zingt de band alleen maar in het Drents.



Andersom begonnen

"Het is wel grappig, want het bandje werkt de andere kant op", lacht Stoffers. Door de bliksemstart van de band en het snelle schrijven en opnemen van nummers, waarvan al een paar uitgebracht zijn, is een groot deel van het studiowerk al klaar. "Aan de voorkant loopt alles al en dan moet je het bandje nog rollend zien te krijgen."



Zanger Harmen Boels vult hem aan. "Het is anders dan de normale volgorde. Normaal ga je eerst heel veel spelen in kroegen en dan ga je eens een plaatje opnemen. Wij doen het net andersom." Aosem heeft nog niet echt opgetreden. De band gaat zich daar de komende tijd op focussen.



Geen covers

"Het zou fantastisch zijn als je je eigen nummers voor publiek kunt spelen", vindt gitarist Erik Koerts. Hun muziek is al opgenomen, maar een test voor een echt publiek ontbreekt nog. "Dat is een heel ander soort kick dan dat je dat met covers doet", vult Boels hem aan.



"" Dit is gewoon de ultieme kick: een mooi product maken, mooie nummers maken en regelmatig spelen!"