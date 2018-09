Deel dit artikel:













PvdA en Leefbaar Tynaarlo ruziën over herinneringspad Hommeles over een herdenkingspad in Tynaarlo (Foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

Dat de coalitie en oppositie van de gemeente Tynaarlo nog lang niet door één deur kunnen, bleek gisteravond opnieuw tijdens de gemeenteraadsvergadering. Politieke partijen PvdA (oppositie) en Leefbaar Tynaarlo (coalitie) ruzieden over de mogelijke komst van een herdenkingspad. Al ging de discussie nauwelijks over het herdenkingspad zelf.

Geschreven door Marjolein Knol

"Nu is het genoeg met dit gekissebis", moet burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo na een tijdje tussenbeide komen. Klaas Dijkstra (PvdA) en Casper Kloos (Leefbaar Tynaarlo) zijn op z'n zachtst gezegd 'een beetje pissig' op elkaar en laten dit duidelijk blijken tijdens de raadsvergadering. Ze lijken het vooral oneens te zijn over wie het plan voor een herdenkingspad/bos/laan als eerste indiende.



Herdenkingspad

Vorige week kondigde PvdA een motie aan waarin de partij voorstelt om een herdenkingspad te maken in de gemeente. Volgens de partij is hier een groeiende behoefte aan en verandert de manier om overledenen te herdenken.



"Wij hadden een soortgelijk plan in het coalitieakkoord staan", reageert Casper Kloos tijdens de raadsvergadering. De coalitie schrijft in dat akkoord te willen onderzoeken of er behoefte is aan een herinneringsbos en eventueel een natuurlijke begraafplaats. En dus stuurde Kloos al snel een mail naar Dijkstra waarin hij vroeg of de PvdA'er even wilde wachten met zijn plan, zodat de twee ideeën samengevoegd konden worden.



"We zitten hier voor de inwoners"

"Ik was na zijn mail echt in alle staten", zegt Dijkstra, die geen vertrouwen heeft in een gezamenlijk plan. "Ons voorstel wordt gepikt, zodat Leefbaar Tynaarlo met de eer kan strijken. Dat hebben we vaker meegemaakt en daar baal ik echt van."



Na inmenging van de burgemeester en een schorsing van een kwartier lijken de partijen iets bedaard te zijn en weet raadslid Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) te bemiddelen. "We zitten hier voor de inwoners", herinnert hij zijn voorman en Dijkstra. "Jammer dat een communicatiefout heeft geleid tot gedoe, want er is draagvlak voor in de raad, zo blijkt."



Alleen D66 en PvdA stemmen voor de motie. De rest van de partijen zegt het plan van de PvdA sympathiek te vinden, maar te willen wachten op een breder plan voor het totale begraafbeleid in de gemeente. Een dergelijk beleid is er nu nog niet.