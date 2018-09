Deel dit artikel:













Cocaïnedealer uit Schoonebeek moet twintig maanden brommen De Schoonebeker moet twintig maanden de cel in vanwege handel in cocaïne (archiefoto RTV Drenthe)

Een 23-jarige man uit Schoonebeek is veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor het dealen van cocaïne in Emmen. Dat deed hij volgens de rechtbank in Assen tussen juli 2016 en in april dit jaar.





De man vertelde tijdens de rechtszaak dat hij werd gedwongen door anderen, bij wie hij schulden had. Hij moest telkens een deel van de winst afdragen. Ook vertelde hij te zijn ontvoerd en beroofd van zijn drugs en 11.000 euro in februari vorig jaar. Door wie wilde hij niet zeggen.



In het huis van de Schoonebeker vond de politie bij zijn aanhouding bijna 30.000 euro contant geld. Volgens het OM was dat drugsgeld. De man zei dat hij dat geld van de verzekering had gekregen na een ongeluk op het werk.



