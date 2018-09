Deel dit artikel:













Eten uit de natuur: vogelmuursalade met gierst WIldplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman bereiden de salade (foto: RTV Drenthe)

De natuur zit vol eetbare producten. In ROEG! gaan we samen met wildplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman in de natuur op zoek naar ingrediënten om daarvan een gerecht te bereiden. Deze keer maken we een vogelmuursalade met gierst.





"Deze zomer was heel droog, dus veel planten zijn heel snel in bloei gegaan. Maar nu het weer geregend heeft zie je het frisse groen weer tevoorschijn komen", vertelt Groeneweg.



In de salade van vogelmuur gaan onder andere appel, paardenbloem en walnoten. Een goede combinatie volgens natuurkok Horneman. "Het zoete van de honing, het appeltje en een klein bittertje van de paardenbloem. Echt heel lekker."



Wil je het gerecht zelf proberen? Je vindt het recept onder de video.







Ingrediënten

100 gram gierst

1 bos vogelmuur

1 hand paardenbloemblad

1 bakje kerstomaatjes

1 appel

1 hand walnoten en hazelnoten

3 eetl. olijfolie

1 eetl. balsamicoazijn

1 theel. honing

1 theel. mosterd

2 paardenbloemen ter garnering

scheut citroensap

peper en zout



Bereiding



Kook de gierst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet het af, doe het in een platte schaal en laat het afkoelen.



Rooster de noten in een droge koekenpan en laat ze afkoelen. Snijd de appel in stukjes. Maak een dressing van de olie, het azijn, de mosterd en de honing.



Schik de vogelmuur over de gierst, dan de overige ingrediënten en schenk er de dressing erover. Garneer met de in stukjes geknipte paardenbloemen.



