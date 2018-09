Meer projecten om slechte start baby's te voorkomen

Kwetsbare ouders moeten meer hulp krijgen als er een baby komt. Daarvoor wil het Rijk verschillende projecten starten. In Drenthe loopt er al een aantal. In een van de projecten worden kwetsbare vrouwen begeleid om te voorkomen dat ze onbedoeld zwanger worden.

In Drenthe lopen onder meer in Hoogeveen en de Veenkoloniën al gezondheidsprojecten waarin met name vrouwen hulp en voorlichting krijgen. Dat gaat niet alleen over kinderen krijgen, maar ook over gezond opgroeien.Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil dat er meer gemeenten ondersteuning gaan bieden. Onder meer huisartsen, jeugdgezondheidszorg en verloskundigen moeten samenwerken. Mogelijke ouders, zeker mensen in een kwetsbare positie, moeten op deze manier beter bereikt worden met voorlichting over voorbehoedsmiddelen en over een gezonde zwangerschap.Een baby kan een beroerde start maken als de moeder tijdens de zwangerschap rookt, drinkt of met veel stress kampt. De eerste jaren zijn ook heel belangrijk. Kinderen die opgroeien in armoede of schulden hebben een grotere kans om later bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, suikerziekte of overgewicht te krijgen. Ook hebben ze vaker psychologische problemen.Het actieprogramma wordt landelijk ingezet en heet 'Kansrijke start'. Een van de projecten heet 'Nu niet zwanger' en is erop gericht om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Vrouwen die dakloos zijn, verstandelijk beperkt, verslaafd of sociaal geïsoleerd krijgen een begeleider die ze helpt bij het regelen van goede voorbehoedsmiddelen.Als een vrouw al zwanger is, moet ze zo snel mogelijk extra hulp krijgen, bijvoorbeeld via de jeugdgezondheidszorg of via een medisch wijkteam. Ze moet bijvoorbeeld al voor de geboorte thuis bezoek krijgen van hulpverleners, zodat afgesproken kan worden welke hulp of zorg nodig is.Na de geboorte moet een kwetsbare ouder vaker hulp krijgen dan doorsnee ouders die alleen naar een consultatiebureau gaan. Allerlei hulpverleners moeten daarvoor samenwerken en, met toestemming van de ouders, gegevens uitwisselen.