Meer onderzoek in woning vermoorde studente in Emmen

De politie doet vandaag extra onderzoek in het appartement aan de Wilhelminastraat in Emmen waar vorige week de Duitse Leonore Prothmann om het leven kwam.

De 20-jarige studente overleed na een steekpartij. Haar even oude huisgenoot, een Italiaanse medestudent aan NHL Stenden Hogeschool in Emmen wordt, verdacht van moord.Vorige week meldde de politie dat het onderzoek in het appartement klaar was en ook het mes, waarmee de studente zou zijn vermoord, was gevonden. Waarom er nu opnieuw onderzoek wordt gedaan, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. De politie heeft de ramen aan de achterkant van het appartement met zwart plastic afgeplakt.De rechter-commissaris besloot vorige week donderdag dat de Italiaanse verdachte veertien dagen langer vast blijft zitten. Volgens zijn advocaat Marieke Wormmeester wordt de man, na meerdere verhoren vorige week, vandaag opnieuw verhoord.Over of hij heeft verklaard, wil Wormmeester voorlopig niks kwijt. Ook de politie zwijgt daarover.