Totaal overdonderde Melissa Meewisse naar Europees Songfestival voor minderheidstalen

Melissa Meewisse, winnaar van het Drèents Liedtiesfestival, mag eind november naar het Europees Songfestival voor minderheidstalen.

"Ik ben helemaal overdonderd", reageert Meewisse. "Vorig jaar mocht Isa Swart naar dit festival. Dat heb ik destijds helemaal gevolgd." Toen ze begin juni het Drèents Liedtiesfestival won, begon ze stiekem te hopen op een uitnodiging. "Ik vind het echt heel leuk dat wij nu heen mogen."Het Europees Songfestival voor minderheidstalen is een onderdeel van het Suns Europe Festival. Meewisse zal tussen 29 november en 3 december optreden in het Italiaanse Udine. Een vakjury koos haar inzending samen met acht andere Europese inzendingen van artiesten die in het dialect zingen."Tijdens het festival worden minderheidstalen in het zonnetje gezet. Met mijn band ga ik daar Wind van Zuud spelen", kijkt de zangeres vooruit. Isa Swart won er vorig jaar de publieksprijs . Voor Meewisse is dat geen doel. "Voor mij is het al geslaagd dat we heen mogen. Maar mochten we de publieksprijs winnen, dan zou dat geweldig zijn."Naast het Nedersaksisch, waar het Drents onder valt, doen er onder andere artiesten mee in het Friulisch, Catalaans en het Galicisch.