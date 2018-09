Deel dit artikel:













Rechter: Vermilion mag beginnen met gaswinning tweede gasveld Eesveen De gaswinning bij Eesveen (foto: RTV Drenthe)

Gas-en olieproducent Vermilion mag beginnen met het winnen van gas in het tweede gasveld bij Eesveen. Dat heeft de Raad van State vanmorgen in een spoeduitspraak bepaald.

Het van oorsprong Canadese bedrijf kreeg in juli van dit jaar toestemming van minister Wiebes om tot 2027 gas te winnen in Eesveen. Daar wordt al gas gewonnen, maar er komt een extra gasveld bij dat zich uitstrekt tot onder andere het dorp Wapserveen.



Verbod

Een groot aantal omwonenden, de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland bestreden via de Raad van State het besluit van Minister Wiebes en wilden een verbod op die gaswinning. Ze zijn bang voor schade aan woningen door bodemdaling en aardbevingen. De bezwaarmakers wilden eerst duidelijkheid over een schadeprotocol. Ook wilden ze dat voorafgaand aan de gaswinning een nulmeting wordt gedaan.



'Bodemdaling verwaarloosbaar'

Maar volgens de Raad van State zijn de risico’s op bodemdaling en daarmee eventueel gepaard gaande aardbevingen verwaarloosbaar klein. Volgens Vermillion zal de bodem in een gebied van vier kilometer doorsnede niet meer dan een centimeter dalen. Om die reden schat het bestuursrechtscollege de kans op schade aan woningen en gebouwen op en rond het gasveld zeer laag in.



Schadeprotocol

De Raad vindt de onduidelijkheid over het schadeprotocol ook geen reden om de gaswinning te verbieden. Het ministerie werkt nog aan een schadeprotocol voor kleine gasvelden. In de tussentijd kunnen bewoners en ondernemers in het gebied via de website van Vermillion schadeverzoeken indienen, meent de Raad.



Nulmeting

Volgens de Raad van State hoeven ook de nulmetingen niet vooraf te worden gedaan. De rechter vindt het aanvaardbaar dat Vermillion na begin van de gaswinning een jaar de tijd krijgt om in de omgeving steekproefgewijs bij zo’n 200 woningen bouwkundige nulonderzoeken te doen.