Discotheek stopt met lachgas

MEPPEL - Discotheek Lord Nelson in Meppel stopt met het aanbieden van lachgas. Volgens de uitbaatster levert het "veel te veel negatieve energie op". De discotheek bood de afgelopen maanden geregeld lachgas aan in de zaak en daar werd ook mee geadverteerd.

Geschreven door Matthijs Holtrop

"Ik verkoop ook sigaretten en drank en dat is ook niet gezond, dus iedereen moet zijn eigen afweging maken." Toch levert het lachgas veel discussie op, omdat de gevolgen op de korte termijn nog niet goed zijn onderzocht. Wel is bekend dat langdurig gebruik van lachgas kan leiden tot een tekort aan vitamine B12, waardoor neurologische schade kan ontstaan. Eerder vertelden jongeren aan Nieuwsuur over verlammingen als gevolg van lachgas.



"Dat gaan ze niet leuk vinden."

Bij Lord Nelson in Meppel is lachgas aangeboden via een extern bedrijf dat controleerde op het gebruik. "Maar in tegenstelling tot alcohol kan je niet goed zien of iemand al veel op heeft", zegt de uitbaatster. Ze merkt dat lachgas een trend is in het uitgaansleven en dat er ook vaak om wordt gevraagd. Het aanbieden van lachgas zag ze ook direct terug aan een hogere omzet.

"Dat ik er nu mee stop gaan ze zaterdag niet leuk vinden, maar het is niet anders."