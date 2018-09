Deel dit artikel:













Cassata #1: Het leven na de Vrijbuiter en laaggeletterdheid In de eerste Cassata-podcast aandacht voor de Vrijbuiter en laaggeletterdheid (foto: RTV Drenthe)

In de eerste aflevering van de Cassata-podcast praat presentatrice Margriet Benak met haar gasten over het leven in Roden na de Vrijbuiter. Ook wordt gesproken over laaggeletterdheid. Tafelgast is Dirk Bruinsma van de Peergroup omdat de première van het theaterstuk 'De Affaire Vermaning' is.

Cassata is een wekelijks radioprogramma van Radio Drenthe dat live wordt uitgezonden op zaterdagmiddag tussen 12.00 uur en 13.30 uur. De uitzending is ook terug te luisteren als podcast. In het programma is aandacht voor de Drentse politiek en actuele discussies in onze provincie. De presentatie is in handen van Margriet Benak of Marjan Koekoek.