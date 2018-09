Cassata #1: Leven na de Vrijbuiter, laaggeletterdheid en de affaire Pechtold

In de eerste aflevering van de Cassata-podcast praat presentatrice Margriet Benak met haar gasten over het leven in Roden na de Vrijbuiter. Ook wordt gesproken over laaggeletterdheid. Tafelgast is Dirk Bruinsma van de Peergroup omdat de première van het theaterstuk 'De Affaire Vermaning' is.

5.15 - Het is de week van de alfabetisering. Hoe staat het met de strijd tegen laaggeletterdheid in onze provincie?28.00 - De Vrijbuiter verdwijnt uit Roden. Hoe groot is het gemis? Wat voor gat laat de campinghal achter?37.20 - Riëtte Wollerich is de komende provinciale verkiezingen niet meer beschikbaar voor haar partij het CDA. Ze vertelt hoe ze tot dit besluit is gekomen.54.10 - In het radioforum komt de affaire rond Alexander Pechtold van D66 aan bod. Jacob Bruintjes (PvdA) en Erik Ziengs (VVD) schuiven aan bij Margriet en tafelgast Dirk Bruinsma om de affaire te bespreken.En verweven door de hele uitzending horen we tafelgast Dirk Bruinsma van de Peergroup over het theaterstuk over de affaire rond Tjerk Vermaning.Margriet BenakDirk Bruinsma (Peergroup)Dorina Hadders (Stichting Lezen en Schrijven)Jetze Dam (theater De Nieuwe Kolk in Assen)Henk Kosters (wethouder Tynaarlo)Riëtte Wollerich (CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten)Jacob Bruintjes (PvdA-voorzitter in Drenthe)Erik Ziengs (Tweede Kamerlid voor de VVD)Genoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.