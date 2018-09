Deel dit artikel:













Wedstrijd FC Utrecht - FC Emmen op de tocht FC Emmen kan mogelijk dit weekend niet in actie komen vanwege stakingen bij de politie (foto: Gerrit Rijkens)

De wedstrijd van FC Emmen zondag tegen FC Utrecht gaat mogelijk niet door. De politie wil komend weekend staken.

"Als dit doorgaat, is er een mogelijkheid dat komende speelronde vanuit veiligheidsoverwegingen niet alle geplande wedstrijden in het betaald voetbal door kunnen gaan", meldt de KNVB.



FC Emmen gaat zondagmiddag op bezoek in De Galgenwaard. Een staking betekent niet automatisch dat de wedstrijd wordt afgelast. Die beslissing ligt bij de burgemeester van de gemeente Utrecht.