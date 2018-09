Deel dit artikel:













Man uit Roden krijgt 150 uur werkstraf voor diefstal en heling Werkstraf voor diefstal en heling (foto: Pixabay.com)

Een 50-jarige man uit Roden moet een werkstraf van 150 uur uitvoeren voor het stelen van een auto-ambulance en heling van een caravan.

De man nam op 23 september vorig jaar een auto-ambulance – een aanhanger waarmee je auto’s kunt vervoeren - mee vanaf een oprit in Een. Een buurvrouw zag het gebeuren, belde de eigenaar en maakte verschillende foto’s.



De vriendin van de eigenaar reed vervolgens achter de man aan. Toen de Roner stil kwam te staan voor een slagboom, zette zij hem klem. Na een vluchtpoging in een nabijgelegen bos, kon hij door de politie worden aangehouden.



Caravan

De man bleek ook een caravan te bezitten die een maand eerder was gestolen. De man uit Roder moet de eigenaren van de caravan 1.100 euro schadevergoeding betalen, ook ter compensatie van de door hen gemiste vakantie.



De rechter noemde de diefstal ‘hondsbrutaal’. “Dat je niet eens meer je aanhangwagen op je oprit kan hebben staan. Dit is een nare manier van omgaan met spullen van een ander.”