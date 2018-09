Deel dit artikel:













Werkstraf voor versturen pornografisch materiaal Een man uit Valthermond dwong een meisje naar pornografisch materiaal te kijken (foto: Pixabay)

“Ik merkte wel dat ik mij in de nesten werkte. Wat ik zei werd steeds erger”, verklaarde een 31-jarige man uit Valthermond vandaag in de rechtbank in Assen. Voor het verspreiden van pornografisch materiaal en het dwingen van een meisje ernaar te kijken, moet hij een werkstraf van 80 uur uitvoeren.

De Valthermonder verstuurde het meisje via Facebook foto’s van zijn geslachtsdeel. Ook stuurde hij haar seksueel getinte taal. Toen het meisje stopte met reageren, dwong hij haar met woorden de beelden te bekijken. Zo stuurde hij dat hij haar ouders kent en dat hij anders haar vriendin ‘wel zou pakken’.



Hulp en begeleiding

De man is twee keer eerder veroordeeld voor een zedendelict. Nadat de politie naar aanleiding van deze zaak bij hem kwam, heeft hij hulp en begeleiding geregeld. Ook volgt hij een cursus. Doordat hij PDD-NOS heeft, merkt hij slecht wanneer hij een grens overgaat. “Ik heb lukraak maar wat dingen gezegd. Toen ik daarmee werd geconfronteerd ben ik er wel erg van geschrokken.”



‘Enkeltje Veenhuizen’

Van de 80 uur, is 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet hij zijn slachtoffer 372 euro schadevergoeding betalen. Van de rechter kreeg hij nog een extra waarschuwing mee: “Haal het niet in uw hoofd om hier weer terug te komen met zo’n zaak, want dan krijgt u een enkeltje Veenhuizen van mij.”