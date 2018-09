Populariteit vaarrecreatie in Drenthe blijft sterk afnemen

Sombere cijfers over de vaarrecreatie. De daling van het aantal schepen dat door onze provincie vaart, zet door. Deze daling ging het afgelopen jaar veel harder dan de jaren ervoor.

In vergelijking met 2016 voeren dit jaar honderden minder schepen door de grote Drentse vaargebieden: in de Drentse Hoofdvaart 550 tot 850 minder, in het Noord Willemskanaal, net als in de Hoogeveense Vaart, bijna 550 minder, en op de Verlengde Hoogeveense Vaart staat dit aantal op ongeveer 700.Opvallende cijfers, als je dit vergelijkt met de totale afname twintig jaar terug in Drenthe.Toen kwamen er bij sommige sluizen 700 tot 1.600 minder schepen in vergelijking met vorig jaar.Wandel langs een kade of in een Drentse passantenhaven en je ziet overal hetzelfde beeld: bijna alleen grijze schippers op leeftijd. Jongeren varen niet, jonge gezinnen ook bijna niet. Het is een landelijke trend die al jaren gaande is. Die trend wordt mogelijk verstrekt door het soort vaarwegen dat Drenthe heeft: mooie routes, veel natuur, langzame vaarsnelheid en veel sluizen en bruggen."De jongeren die wel varen willen snelheid, actie. Dat heb je met zes kilometer per uur op de Drentse Hoofdvaart niet. Zij varen in Friesland, daar mogen ze sneller", zegt coördinator bruggen en sluizen van de provincie Drenthe Nieko Dijkstra. Als jongeren varen, hebben ze meestal geen eigen boot. Die huren ze voor een paar dagen of hooguit een week.Een paar zestig-plus recreatieschippers in de Verlengde Hoogeveense vaart bij Noordscheschut denkt wel te weten waarom het aantal jonge recreatievaarders afneemt: beide partners werken, waardoor ze weinig tijd hebben, of ze hebben geen zin om een schip te onderhouden. "Koop een boot en werk je dood", roept een grijze vrouw lachend, maar veelzeggend vanaf het dek van een plezierjacht in de sluis van Noordscheschut. "Jongeren gaan niet de hele zomer op vaarvakantie, die pakken het vliegtuig naar Spanje."De provincie denkt van wel, maar dan moet het wel anders gaan. Dijkstra: "Denk aan andere recreatie op en bij het water. Bijvoorbeeld sloepenverhuur, waardoor je een kort deel van een route kunt varen en de boot achter kunt laten om daarna een andere activiteit te gaan doen", zegt Dijkstra. "Of op het water Stand Up Sub Peddeling. Het gaat ons er ook om dat er reuring is op de kanalen dus we blijven ons ook inzetten om pleziervaart naar Drenthe te krijgen."Hoewel er dus steeds minder vaarrecreanten zijn, gaat de provincie Drenthe niet tornen aan het voorzieningenniveau en de bedieningen van bruggen en sluizen in de kanalen. Maar minder schepen betekent minder werk en dat heeft mogelijk wel consequenties voor het personeel.