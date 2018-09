Deel dit artikel:













Meppeler goocheltalent maakt droom waar Camiel Hemminga (r) mag optreden in een volle Meenthe (eigen foto)

Het is goochelaar Camiel Hemminga gelukt. De 17-jarige Meppeler mag op 5 oktober in een vol theater De Meenthe in Steenwijk optreden.

Een klein jaar geleden verrichte Hemminga op diezelfde plek de opening van een internationale bridgedag. "Daar ontstond bij mij een plan: binnen een jaar een show geven in dit mooie theater."



NK Goochelen

Hemminga staat bekend als een talentvolle goochelaar. Dit jaar deed hij mee aan het NK Goochelen voor junioren. Maar dat betekent niet direct volle theaterzalen. "Ik ben zelf gaan onderzoeken hoe ik hier in het theater zou kunnen optreden en heb contacten gelegd. Twee weken geleden ontving ik de uitnodiging om op te treden tijdens het Grootzz concert hier in De Meenthe", vertelt de Meppeler blij.



Met nog ruim drie weken de tijd, is de jonge goochelaar druk bezig met de voorbereiding op zijn programma. Hij is op dit moment een tafelgoochelaar met veel kleine trucs. Voor zijn eerste echte show op een groot podium verdiept hij zich in illusies. "Ik werk op dit moment bijvoorbeeld aan een act waarbij ik iemands arm doorzaag."