Vrijspraak voor vernieling en bedreiging met koevoet De 71-jarige man kreeg ruzie met een andere weggebruiker (Foto: Pixabay)

Een 71-jarige man uit Hoogersmilde is vrijgesproken voor vernieling van twee autoruiten en bedreiging met een koevoet. “Ik ben niet vaak benauwd, maar ik was echt hartstikke bang", verklaarde hij in de rechtbank.

Op 3 juli vorig jaar kreeg de 71-jarige man ruzie met de aangever. De man was samen met zijn vrouw na een etentje op weg naar huis en kreeg het tijdens het rijden aan de stok met een medeweggebruiker



De verkeersruzie resulteerde in een aantal onveilige situaties. Nadat de Hoogersmildeger zijn auto bij zijn huis had geparkeerd, kwam ook de andere man aanrijden. Volgens de aangever wilde hij alleen praten en sloeg de bejaarde man vervolgens twee keer met een koevoet op zijn voorruit, terwijl hij nog achter het stuur zat.



‘Knetsknettergek’

De man uit Hoogersmilde zegt de koevoet uit zijn werkplaats te hebben gepakt, om zichzelf te kunnen beschermen mocht de man aan zijn deur komen. De twee troffen elkaar echter al eerder, namelijk op de oprit van zijn woning.



“Als een dolle stier schreeuwde hij naar mij. Ik dacht hij rijdt mij ondersteboven, het is gedaan met me”, verklaarde hij in de rechtbank. “Maar ik heb geen slaande beweging gemaakt. Ik heb me alleen geweerd. Die man was helemaal knetsknettergek.”



Enige twijfel

De officier sprak over twee ‘knettergekken’. “De verklaringen lopen uiteen. Alleen de twee mannen weten precies wat er gebeurd is, maar in mijn beleving hebben ze zich beide als knettergek gedragen. Het ging maar door en door”, legde de officier uit in de rechtbank.



Ze eiste een voorwaardelijke geldboete, als waarschuwing. De rechter sprak de 71-jarige man echter vrij, omdat hij enige twijfel had. “Ik sluit uw verhaal niet helemaal uit. Het zou kunnen, dus moet ik u vrijspreken.”