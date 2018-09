Deel dit artikel:













Zeventig hennepplanten ontdekt in schuur Emmen De hennepplanten zijn in beslag genomen (Foto: Pixabay)

In een schuur aan de Husingecamp in Emmen heeft de politie vanmiddag zeventig hennepplanten gevonden. De eigenaar was niet thuis tijdens de inval.





Geen kwekerij

Volgens de politie gaat het niet om een hennepkwekerij, maar hingen de planten gewoon in de schuur. Er was geen kweekinstallatie aanwezig.



De politie heeft de hennepplanten in beslag genomen. De eigenaar heeft een proces verbaal gekregen en moet binnenkort bij de politie langskomen voor tekst en uitleg.



