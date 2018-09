Deel dit artikel:













Provincie trekt portemonnee voor kerstverlichting na strengere elektro-eisen Rondom Kerst is de Vaart in Smilde al jaren versierd met lichtjes (Foto: Ilona Flokstra)

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen eenmalig een subsidie van 15.000 euro ter beschikking aan dorpsverenigingen voor het behoud van de traditionele kerstverlichting aan provinciale bruggen.

De provincie besloot vorig jaar strengere eisen te gaan stellen aan de veiligheidseisen voor kerstverlichting. Zo mogen de lampjes er niet meer zomaar uitgedraaid kunnen worden, mogen de lichten geen schok kunnen veroorzaken en de lampjes niet van glas zijn.



Flinke bedragen

Door die strengere eisen dreigden dorpsverenigingen en andere vrijwilligersclubs die ieder jaar bruggen met kerstverlichting versieren, in het nauw te komen. Vaak moeten zij hun complete lichtinstallatie vervangen en dat loopt aardig in de papieren.



Een van de clubs die daardoor alle zeilen bij moest gaan zetten, is de Stichting Kerstverlichting aan de Vaart op de Smilde's, die sinds 1995 ieder jaar elf grote bruggen versiert. "Alles moet nieuw: de lampjes, de transformators, de kabels. We komen denk ik wel op meer dan 40.000 euro uit", vertelt Helma Mulder van de stichting.



Subsidie

De subsidie is alleen bedoeld voor de circa vijftien provinciale bruggen die ieder jaar versierd worden, waarvan er zeven in Smilde staan. Voor iedere brug zou de stichting duizend euro krijgen, maar dat is lang niet genoeg. Mulder: "Voor de grootste brug moeten we nu zo'n vijfduizend euro uitgeven en aan de rest iets minder. Normaal springt het dorp bij en redden we het wel, maar met zo'n enorm bedrag wordt het wel heel lastig."