Een jaar Blauwe As: 'Pleziervaart vreest bruggen en sluizen'

Het aantal boten dat het afgelopen vaarseizoen door de nieuwe Asser vaarroute Blauwe As is gevaren, blijft steken op iets boven de vierhonderd. Volgens havenmeester Warren Elzinga schrikken de zes bruggen en twee sluizen veel pleziervaarders af.

"Toch geef ik iedereen altijd het advies om door de stad te varen. Wij besturen de bruggen met twee of drie brugwachters en proberen de reistijd zo kort mogelijk te houden. Het duurt ongeveer twintig minuten. Dat is net zo lang als dat je door de hoofdvaart vaart”, aldus Elzinga.In totaal kwamen er dit jaar ook minder boten naar Assen dan in 2017. De teller staat richting het einde van het seizoen op ruim achthonderd boten, terwijl dat er vorig jaar meer dan elfhonderd waren.Wethouder Harmke Vlieg had op meer pleziervaart gerekend dit jaar. Volgens haar zijn er drie redenen waarom er niet meer bootjes naar Assen zijn gekomen:- De warmte. Toeristen blijven met hitte liever op de meren dan in de steden.- Er was minder scheepvaart tussen Meppel en Groningen omdat de bruggen bij Groningen gestremd waren.- Mensen weten nog niet wat Assen te bieden heeft als vaarstad.Vlieg hoopt het tij te keren. “We hebben plannen voor de binnenstad en daar willen we de dit ook bij betrekken. We gaan bijvoorbeeld arrangementen bedenken om de mensen met bootjes en het centrum met elkaar te verbinden”, aldus Vlieg.Vaarroute de Blauwe As werd vorig jaar op 15 september geopend door Koning Willem Alexander.