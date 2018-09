Gemeenten teleurgesteld over uitspraak gaswinning Eesveen

De colleges van de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland vinden het teleurstellend dat de Raad van State goedkeuring heeft gegeven voor de gaswinning in het tweede gasveld bij Eesveen.

"Wij hadden graag gezien dat de onzekerheid bij onze inwoners was weggenomen", zeggen de colleges van beide gemeenten. "Nu minister Wiebes en Vermillion dat niet doen en de voorzieningenrechter dit niet kan afdwingen, gaan wij gezamenlijk overleggen welke mogelijkheden er nu nog voor ons zijn om onze inwoners te helpen.”Ook Jeanette van der Velde van Actiegroep Gas Drenthe Overijssel Friesland is niet blij met de uitspraak. "We staan nu met lege handen. Zonder nulmeting moeten we alles zelf bewijzen. Maar we blijven hoopvol richting bodemprocedure, want de uitspraak geeft ook genoeg aanwijzingen voor dingen die we nog kunnen uitzoeken."