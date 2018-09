Zo ziet de nieuwe trouw- en raadszaal van Assen eruit

De verbouwing van de raadszaal in Assen is bijna klaar. En dat moet ook wel, want de eerstvolgende raadsvergadering staat al voor de deur. 20 september moet het werk klaar zijn.

Voor de trouwe bezoekers van de gemeenteraadsverkiezingen zal het wel even wennen zijn, de zaal is namelijk totaal veranderd. Alleen de publiekstribune is op dezelfde plek blijven zitten. De raadsleden zitten tegenwoordig in een grote kring en kunnen elkaar daardoor gemakkelijker aankijken als ze in debat zijn. Ook de film- en geluidsinstallatie is aangepast want die was niet meer up to date.Op de grond ligt een groot karpet waarin het centrum van Assen is te herkennen. De bureaus van de raadsleden zijn donkerbruin en de verlichting komt van drie grote cirkels, die hoog in de ruimte hangen.De zaal kan naast vergaderen ook worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld trouwen of het geven van een presentatie.