Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Emmenaar genomineerd voor Poolse prijs Erik Zwiggelaar besteedt veel aandacht aan de Poolse bevrijders van Emmen (Foto: archief RTV Drenthe)

Erik Zwiggelaar uit Emmen is met zijn museum "Ergens in Nederland 1939-1945" genomineerd voor een ere-Polonus. Dat is een Poolse prijs voor een Nederlander die zich inzet voor de integratie van Polen in Nederland.

De prijs wordt sinds 2011 uitgereikt en dit jaar is dat op 23 november, tijdens een gala in Aalsmeer.



Aandacht voor bevrijders

Volgens de jury is de Emmenaar voorgedragen omdat hij in zijn museum veel aandacht besteed aan de Poolse bevrijders van Emmen. Bovendien is hij elk jaar te vinden bij de herdenking van de bevrijding in zijn woonplaats.



In 2005 organiseerde hij een tentoonstelling ter ere van de Poolse veteranen die dat jaar in Emmen werden ontvangen .



Spannend

Zwiggelaar reageert enthousiast op zijn nominatie. "Ik zie dit als een grote eer en verheug me op de prijsuitreiking in november. Heel spannend of ik in de prijzen val."