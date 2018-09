Deel dit artikel:













Klazienavener: Ik ben kapot gemaakt door de gemeente Emmen De Kazienavener strijdt al bijna tien jaar tegen de gemeente Emmen (Foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

Een inwoner van Klazienaveen vindt dat de gemeente Emmen hem en zijn verzameling oude landbouwmachines kapot probeert te maken. De man koestert met name wrok tegen een bepaalde gemeenteambtenaar.

Volgens Klazienavener Willy Bryan heeft die ambtenaar een bepalende rol gespeeld bij ontruimingsacties op zijn perceel aan de Dordsedijk en het opleggen van enorme dwangsommen van ruim 136.000 euro.



Kapot gemaakt

"Ik ben kapot gemaakt door de gemeente Emmen", zei de geëmotioneerde Bryan tijdens de rechtszitting. "De gemeente heeft in 2011 zelfs een schuur, waarvoor ik een vergunning had, gesloopt en wil mij laten opdraaien voor de opruimkosten. Er is 200 ton ijzer verdwenen en mijn antieke landbouwmachines zijn voor 40.000 euro geveild, terwijl ze 400.000 euro waard waren", zegt Bryan. "De gemeente zou mij geld moeten betalen in plaats van ik de gemeente."



Bryan kwam vandaag in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Die stelde in een laatste uitspraak de dwangsommen naar beneden bij tot bijna 71.000 euro. Dat hij nu 65.000 euro minder aan Emmen moet betalen, is volgens hem een schrale troost. Bryan hoopt dat de Raad van State het gehele bedrag in hoger beroep alsnog kwijtscheldt en Emmen opdraagt hem schadeloos te stellen voor de ‘illegale’ sloop van zijn schuur.



De gemeentewoordvoerder zei dat die vergoeding al is verwerkt in de aftrek van de bestuursdwangkosten van 136.000 euro naar 71.000 euro, evenals de opbrengst van zijn geveilde landbouwmachines.



Dwangbevel

Bryan zei dat hij afgelopen maandag een dwangbevel van de deurwaarder op de mat vond. Die wil de openstaande dwangsommen plus deurwaarderskosten binnenkort incasseren. Bryan zei dat hij dat niet kan betalen van zijn AOW-pensioentje. "Ik ben nu bijna 72 jaar en mijn leven zit er bijna op. Ik kan er niet meer tegen."



De Raad hoorde Bryan geduldig en begripvol aan, maar tekende aan dat de Raad van State al in 2015 uitspraak over een opruimactie in 2014 had gedaan en de gemeente Emmen toen in het gelijk had gesteld. Of de Raad Bryan nu wel te hulp zal schieten, blijkt binnen enkele weken.